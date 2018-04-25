



Неизвестные в Черновцах ночью атаковали салон красоты - 25.04.2018 12:30

В Черновцах на улице Героев Майдана неизвестные подожгли салон красоты.

Отмечается, что происшествие случилось в ночь на среду, 25 апреля. Злоумышленники повредили роллеты на окнах салона и забросили внутрь помещения бутылки с зажигательной смесью.

Начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области Жанетта Осавелюк подтвердила факт происшествия. Внутри помещения салона были обнаружены разбитые бутылки с веществом, обладающим резким запахом. Экспертиза вскоре установит, какое именно вещество было использовано.

Внутри помещения возник пожар, но к счастью, возгорание не распространилось далее.

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