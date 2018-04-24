Швейцарские утки нарушают ПДД- 24.04.2018 17:02
В Швейцарском городке Оберваген, что в кантоне Берн, на превышении скорости попалась... самая обыкновенная дикая утка.
Птица летела низко над проезжей частью, и ее передвижение автоматически зафиксировала дорожная камера, поскольку утка превысила допустимые скоростные нормы.
В населенном пункте максимальная разрешенная скорость движения составляет 30 километров в час, в то время как дикая утка летела гораздо быстрее - со скоростью 52 километра в час, как показала камера. Примечательно, что через три дня эта же камера повторно зафиксировала "утиное нарушение". На этот раз утка снова превысила скоростной режим на 22 километра в час.
Снимок нарушительницы местные полицейские опубликовали в социальной сети Facebook. Правоохранители интересуются, куда можно отправить уведомление о штрафе.
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