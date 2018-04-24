Виновника смертельной ДТП на проспекте посадят на 6,5 лет- 24.04.2018 15:57
Водителя, который насмерть сбил студентку в Черновцах на проспекте Независимости, осудили на 6,5 лет лишения свободы. О вынесении соответствующего приговора сообщили в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области.
С доводами прокурора-процессуального руководителя прокуратуры Черновицкой области согласился Шевченковский районный суд города Черновцы. 39-летнего жителя села Чагор Глыбокского района Черновицкой области признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которые привели к гибели потерпевшей.
Напомним, смертельная авария произошла 4 ноября 2017 года. Обвиняемый пребывал в состоянии алкогольного опьянения и был лишен права управлять транспортными средствами, однако, будучи за рулем авто марки Mercedes-Benz Vito, осуществил наезд на пешехода - 19-летнюю девушку, переходившую дорогу на регулируемом переходном переходе на проспекте Независимости на разрешающий сигнал светофора. Девушка скончалась на месте происшествия от полученных травм. Преступник на авто скрылся с места преступления, и до 7 ноября скрывался от следствия.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет.
Погибшая в ДТП девушка - 19-летняя Катерина Ничипорук - училась в Буковинском медицинском университете, а также работала фармацевтом в аптеке.
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