В ПАСЕ признали российскую оккупацию Донбасса- 24.04.2018 14:50
Резолюция, согласно которой Российская Федерация признана страной, оккупировавшей часть территорий Донбасса в Украине, поддержала Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ).
Большинство депутатовукраинского блока, за исключением 3-4 немецких "Левых" с пророссийскими позициями, нидерландской Соцпартии и "Альтернативы для Германии", поддержали две поправки, в соответствии с которыми неподконтрольные украинским властям отдельные территории Донецкой и Луганской областей признаются временно оккупированными территориями, которые находятся под контролем Российской оккупационной администрации.
Наряду с тем, Парламентская ассамблея Совета Европы также осудила агрессию РФ в отношении Украины, что является грубейшим нарушением международного гуманитарного права и всех принципов Совета Европы.
Стоит отметить, в бюро ПАСЕ недавно озвучили несколько неотложных решений касаемо системной коррупции, которая была отмечена в Парламентской ассамблее Совета Европы.
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