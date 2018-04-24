



Житель Путилы пострадал от укуса змеи - 24.04.2018 14:18

В пресс-службе управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Черновицкой области сообщили о госпитализации пациента с укусом змеи.

Как стало известно, с соответствующим диагнозом в Путильскую центральную больницу был госпитализирован житель поселка Путила 1981 года рождения.

Мужчина шел по улице вместе с приятелем и увидел змею. Они вдвоем попытались поймать пресмыкающееся, но пострадали, так как змея укусила одного из мужчин в правую руку. Мужчина обратился в медучреждение. Сейчас он находится в Путильской больнице в реанимации.

ГСЧС Украины в Черновицкой области напоминает - во избежание ситуаций с неприятными последствиями при обнаружении змеи стоит соблюдать определенные рпвила безопасности. ни в коем случае нельзя пытаться поймать змею, так как она скорее всего, укусит, защищась от непрошеных гостей. Чаще всего змеи встречаются в горах, а также в лесной местности, так что во время отдыха на природе или в походах по грибы или ягоды стоит быть максимально внимательными. Стоит выбирать закрытую обувь. Также старайтесь осматривать место, куда вы ступаете.

Если змея все же укусила, пострадавшего стоит успокоить, свести к минимуму движения и приложить мешок со льдом для обезболивания. Из раны можно отсосать яд, но важно, чтобы на губах и во рту не было ранок либо порезов, через которые змеиный яд может проникнуть в кровь. Потерпевшему нужно давать пить как можно больше воды, а также побыстрее доставить его в больницу.

Платиновая Буковина, Черновцы

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