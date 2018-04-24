Боевики за сутки 44 раза обстреляли позиции в АТО

- 24.04.2018 10:14
Боевики за сутки 44 раза обстреляли позиции в АТО

В течение прошедших суток, 23 апреля, на территории Донецкой и Луганской областей боевики осуществили порядка 44 обстрелов по позициям украинской армии. В пресс-центре штаба АТО отметили, что террористы неоднократно применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

В особенности, на Луганском направлении российско-террористические войска вели обстрелы по позициям в районе Троицкого из минометов 120 и 82 мм, которые запрещены, а также из граатометов. По укреплениям в районе Попасной террористы ипользовали минометы калибра 82 мм. Их же птрижды применяли в районе Новоалександровки.

По Новозвановке террористы осуществили обстрел из крупнокалиберныз пулеметов и гранатометов, по Новоселовке велся огонь из стрелкового оружия и зенитной установки.

Что касается обстановки на Донецком направлении, террористы осуществляли обстрел по позициям в районе населенного пункта Водяное из минометов 120 мм, по шахте Бутовка противник бил из минометов 82 мм калибра.

Крупнокалиберные пулетемы, гранатометы и стрелковое оружие применялось в районе населенных пунктов Водяное, Каменка, Гнутово, Верхнеторецкое, Талаковка, Авдеевка и шахта Бутовка. По обстрелы из крупнокалиберных пулеметов также попоалиукрепления в районе Лебединского, Марьинки и Павлополя. Из стрелкового оружия боевики вели обстрелы по Павлополю, Пищевику, Лебединскому и Невельскому, рядом с Марьинкой и Красногоровкой работал снайпер.

В результате обстрелов четверо украинских бойцов были ранены, а еще один получил боевую травму.

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