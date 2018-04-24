



В Чернівцях офіційно - 11 мільйонерів - 24.04.2018 09:51

Як розповів заступник начальника управління, начальник відділу адміністрування податків і зборів Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області Андрій Світовий, про минулорічні доходи, які перевищують 1 млн. грн., вже повідомили 11 чернівчан. Загальна сума задекларованого ними доходу склала 39,3 млн. грн., а найбільша – 13,8 млн. грн. Цього року найбільшу суму задекларував 48 - річний чернівчанин. Це інші доходи в тому числі інвестиційний прибуток.

Наймолодшому серед заможних декларантів – 21 рік, а найстаршому – 57. Серед декларантів із мільйонними доходами 7 чоловіків і 4 представниці прекрасної статі. Декларанти - мільйонери минулого року отримували спадщину, доходи від продажу та оренди майна, інвестиційний прибуток.

Загалом, на 19 квітня громадяни, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, подали 1538 декларацій про майновий стан і доходи, з них 1373 – чернівчанина та 165 мешканців Глибоцького району. Загальна сума задекларованих доходів складає 144,8 млн. грн.

Чернівецька ОДПІ нагадує, що задекларувати доходи можна у зручний для себе спосіб: у Центрах обслуговування платників за місцем реєстрації, надіслати поштою не пізніше, ніж за п’ять днів до завершення кінцевого терміну подання, а також он-лайн. Адже для зручності декларантів фіскальна служба передбачила можливість подання звіту в Електронному кабінеті платника (https://cabinet.sfs.gov.ua).

Громадянам, які зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи, слід відзвітувати до 2 травня 2018 року, включити суму отриманих протягом 2017 року доходів до загального річного оподатковуваного доходу, а також нарахувати і сплатити з цих доходів до 1 серпня 2018 року податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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