На Глибоччині підліток займався викраденням велосипедів- 24.04.2018 09:20
Розшукуючи крадія велосипедів, працівники Глибоцького відділення поліції встановили причетність до вказаного злочину неповнолітнього місцевого жителя. Попри юний вік, підліток уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за порушення закону.
У неділю, 22 квітня, із повідомленням про крадіжку до поліції звернувся житель села Коровії Глибоцького району. Заявник розповів, що невідома особа викрала вночі з подвір’я його будинку два велосипеди іноземного виробництва. Своїми діями злодій завдав потерпілому збитків у розмірі 23 тисячі гривень.
За фактом злочину поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Вже невдовзі в ході першочергових розшукових заходів оперативники Глибоцького відділення поліції з’ясували, що вказані велосипеди поцупив 15-річний односелець заявника. Як розповів підліток, викрадене чуже майно він планував залишити собі. Правоохоронці вилучили у хлопця речові докази. Наразі триває досудове розслідування.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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