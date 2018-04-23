



В Украине имеются все профилактические вакцины - 23.04.2018 17:51

Все необходимые для иммунизации различных возрастных групп вакцины имеются в Украине в полном объеме впервые за 7 лет. Соответствующее сообщение было опубликовано на портале Кабинета министров Украины со ссылкой на замминистра здравоохранения Оксану Стефанишину.

В Минздраве Украины отмечают, что в в 2017 году охват вакцинации против кори превысил 90%, что увеличило предыдущие результаты более, чем в два раза. В то же время, от дифтерии, столбняка и коклюша было вакцинировано, по данным Центра общественного здоровья, менее половины украинских детей. 50% детей получили вакцины от гепатита В, и 75% - против полиомиелита.

Кроме того, в Минздраве отмечают, что за девять недель 2018 года в Украине корью заболели 6484 человека, из которых 4258 - дети. 4421 пациент с корью был госпитализирован. Наибольшее количество заболевших корью фиксируется в Ивано-Франковской области, на Закарпатье, в Одесской, Черновицкой и Львовской областях. Меньше всего корью болеют в Харьковской, Черниговской, Сумской, Луганской, Херсонской и Черкасской областях.

Министерство здравоохранения Украины отмечает, что страна осуществляет закупки профилактических вакцин против 10 заболеваний, а именно - против гепатита В, дифтерии, туберкулеза, столбняка, полиомиелита, кори, гемофильной инфекции, коклюша, паротита и краснухи.

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