



Записывать детей в школы по новым правилам начнут с 1 мая - 23.04.2018 17:23

Запись детей в школы в Черновцах будет доступна с 1 мая 2018 года. Такую информацию озвучил мэр Черновцов Алексей Каспрук.

По словам Каспрука, до 1 мая Министерство образования и науки Украины определить правила приема в школы первоклассников. Пока что правила нигде не были опубликованы.

Управление образования Черновицкого городского совета будет заниматься ведением очереди, поскольку это входит в поле деятельности ведомства.

В дальнейшем предполагается, что формирование очереди, а также контроль и доступ к изменению данных будут осуществляться через центр предоставления административных услуг.

Платиновая Буковина, Черновцы

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