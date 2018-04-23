



Фонтан на площади Пресвятой Марии не работает из-за поломки - 23.04.2018 16:10

Как сообщил директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Черновицкого городского совета Ярослав Кушнирик, фонтан на площади Пресвятой Марии (бывшая Турецкая площадь) не будет работать в нынешнем году из-за поломки.

Фонтан в настоящее время неисправен, и ему требуется капитальный ремонт.

По словам Кушнирика, в 2017 году на сессии депутаты горсовета утвердили решение о заказе департаментом проектно-сметовой документации для реконструкции фонтана. В настоящее время вся бумажная работа была сделана, и документы проверяют в Черновцыводоканале. После того, как все замечания будут справлены, состоится экспертиза, и будет подан бюджетный запрос на ремонт от департамента.

Руководитель Черновцыводоканала Анатолий Чабан отметил, что для полноценного ремонта фонтана на площади Пресвятой Марии необходимо осуществить замену кабелей и труб.

Фонтаны на Центральной площади и площади Филармонии вскоре после небольшого ремонта могут порадовать черновчан свежестью и прохладой.

Платиновая Буковина, Черновцы

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