Фонтан на площади Пресвятой Марии не работает из-за поломки- 23.04.2018 16:10
Как сообщил директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Черновицкого городского совета Ярослав Кушнирик, фонтан на площади Пресвятой Марии (бывшая Турецкая площадь) не будет работать в нынешнем году из-за поломки.
Фонтан в настоящее время неисправен, и ему требуется капитальный ремонт.
По словам Кушнирика, в 2017 году на сессии депутаты горсовета утвердили решение о заказе департаментом проектно-сметовой документации для реконструкции фонтана. В настоящее время вся бумажная работа была сделана, и документы проверяют в Черновцыводоканале. После того, как все замечания будут справлены, состоится экспертиза, и будет подан бюджетный запрос на ремонт от департамента.
Руководитель Черновцыводоканала Анатолий Чабан отметил, что для полноценного ремонта фонтана на площади Пресвятой Марии необходимо осуществить замену кабелей и труб.
Фонтаны на Центральной площади и площади Филармонии вскоре после небольшого ремонта могут порадовать черновчан свежестью и прохладой.
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