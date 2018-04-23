Телескоп Хаббл предлагают превратить в орбитальный музей

- 23.04.2018 15:11
Телескоп Хаббл предлагают превратить в орбитальный музей

После завершения миссии космического телескопа Hubble один из инженеров NASA призывает сохранить космический объект. Глава форума Space Information Exchange Стюарт Ивз призывает сделать Hubble первым музеем на околоземной орбите.

Инженер отметил, что человечество подобным образом нередко поступает с различными кораблями, самолетами, автомобилями и даже поездами, которые отметились в истории. И аналогично можно поступить с космическим телескопом, на счету которого - масса важных открытий.

Ивз предложил оставить телескоп на орбите Земли, ведь опускать его на планету будет весьма дорого и проблематично. Целесообразнее будет оставить Hubble в космосе на околоземной орбите, отправив к немунебольшой спутник.

Инженер предложил отправить на телескоп автоматическую камеру, которая позволит снимать для посетителей музея видео. Эти ролики можно будет просматривать в шлеме виртуальной реальности, совершая своеобразное путешествие в космос.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: космос телескоп хаббл, NASA

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Украине имеются все профилактические вакцины Все необходимые для иммунизации различных возрастных групп вакцины имеются в Украине в полном объеме впервые за 7 лет. Соответствующее сообщение
- 23.04.2018 17:51
Жителі Брусниці постраждали від крадіжок односельчанина Крадій дізнався, що господарів будинку не має вдома та вчиняв з їхніх помешкань крадіжки.
- 23.04.2018 17:32
Записывать детей в школы по новым правилам начнут с 1 мая Запись детей в школы в Черновцах будет доступна с 1 мая 2018 года. Такую информацию озвучил мэр Черновцов Алексей Каспрук.
- 23.04.2018 17:23
Пхеньян дает добро на проверку ядерного полигона США На ядерном полигоне в Северной Корее инспекторы из США могут осуществить проверки. Разрешение на такие мероприятия предоставил
- 23.04.2018 16:50
Без вести пропали на Донбассе 400 человек - Геращенко На территории Донецкой и Луганской областей без вести пропавшими числится порядка 400 человек.
- 23.04.2018 16:36
Фонтан на площади Пресвятой Марии не работает из-за поломки Как сообщил директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Черновицкого городского совета Ярослав Кушнирик, фонтан на площади Пресвятой Марии
- 23.04.2018 16:10
За нанесення тілесних поранень чернівчанину загрожує до 8 років тюрми Зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
- 23.04.2018 15:55
Премьер Армении Саргсян заявил об отставке Серж Саргсян, назначенный на пост премьер-министра Армении, заявил об уходе в отставку, как сообщили в его пресс-службе.
- 23.04.2018 15:37
Страны Большой семерки настаивают на антироссийских санкциях Министры иностранных дел стран "Большой семерки" поддерживают идею продления санкций в отношении России за агрессию против Украины
- 23.04.2018 14:52
Фанаты техники назвали ребенка в честь смартфона Поклонники цифровой техники не перестают удивлять. Так, в сети появилось доказательство того, что семейная пара из Индонезии назвала свою дочь Xiaomi
- 23.04.2018 14:27

Всі новини