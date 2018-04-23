



Телескоп Хаббл предлагают превратить в орбитальный музей - 23.04.2018 15:11

После завершения миссии космического телескопа Hubble один из инженеров NASA призывает сохранить космический объект. Глава форума Space Information Exchange Стюарт Ивз призывает сделать Hubble первым музеем на околоземной орбите.

Инженер отметил, что человечество подобным образом нередко поступает с различными кораблями, самолетами, автомобилями и даже поездами, которые отметились в истории. И аналогично можно поступить с космическим телескопом, на счету которого - масса важных открытий.

Ивз предложил оставить телескоп на орбите Земли, ведь опускать его на планету будет весьма дорого и проблематично. Целесообразнее будет оставить Hubble в космосе на околоземной орбите, отправив к немунебольшой спутник.

Инженер предложил отправить на телескоп автоматическую камеру, которая позволит снимать для посетителей музея видео. Эти ролики можно будет просматривать в шлеме виртуальной реальности, совершая своеобразное путешествие в космос.

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