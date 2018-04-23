



Кейт Миддлтон госпитализирована с родовыми схватками - 23.04.2018 11:35

Согласно сообщению Кенсингтонского дворца в Twitter, герцогиню Кембриджскую Кетрин Миддлтон оперативно доставили в больницу святой Марии. Отмечается, что госпитализировали супругу принца Уильяма на ранней стадии родов, со схватками.

Так, настоящее время пол третьего ребенка герцогов Кембриджских пока не сообщается.

Отметим, что принц Чарльз и принцесса Шарлотта - старшие дети Уильяма и Кейт - появились на свет также в роддоме больницы святой Марии.

В госпиталь герцогиню Кембриджскую сопровождал ее супруг. Отмечается, что поклонники королевской семьи собрались рядом с больницей, чтобы одними из первых узнать о самочувствии герцогини и новорожденного члена британской королевской семьи.



Чуть позднее стало известно, что Кетрин родила мальчика весом 3,8 кг в 11:01 по лондонскому времени. И мама, и малыш чувствуют себя хорошо. Мальчик станет пятым претендентом на британский престол.

Также отметим, что младшая сестра Кетрин - Пиппа Миддлтон - также сообщила приятную новость. Она беременна первенцем.

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