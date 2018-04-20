



В АТО стали чаще использовать запрещенное вооружение - ОБСЕ - 20.04.2018 17:09

Заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг провел традиционный еженедельный брифинг касаемо ситуации на Донбассе. Согласно отчету ОБСЕ, на прошлой неделе увеличилось количество случаев нарушения режима тишины на 10%.

Как отметил Хуг, всего на прошлой неделе было зафиксировано 4827 случаев нарушения режима прекрашения огня. Также сообщается, что практически в 9 раз возросло количество сслучаев использования запрещенного вооружения.

На прошлой неделе также были зафиксированы 144 единицы вооружения, которое в соответствии с Минскими соглашениями должно быть отведено. 49 единиц вооружений были размещеныв районах, подконтрольных украинскому правительству, и 95 - на оккупированных территориях. Это свидетельствует о нежелании осуществлять разведение сил и отводить оружие сторонами, к чему призывают участники миссии.

Наблюдатели ОБСЕ также отметили наличие мин. Хуг отметил, что с приходом весны земля активнее покрывается растительностью, в связи с чем вскоре тысячи и тысячи мин, разбросанные вдоль линии разграничения, исчезнут из поля зрения. Это приведет к новым жертвам среди мирного населения при отсутствии ограждения опасных участков или хотя бы специальных знаков.



На прошлой неделе СММ ОБСЕ подтвердила информацию о том, что 11 лиц получили ранения, также были повреждены десятки частных и многоквартирных домов.

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