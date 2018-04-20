



В Украине назвали сроки проведения переписи населения - 20.04.2018 14:09

В независимой Украине официальная перепись населения проводилась всего один раз - в 2001 году, и тогда численность населения составила 48,5 миллионов человек.

Решение о создании межведомственной комиссии по содействию проведения всеукраинской переписи населения было утверждено Кабинетом министров в среду, 18 апреля. По словам вице-премьер-министра Степана Кубива, в 2010 году была проведена пробная перепись, и с того времени дату проведения официальной переписи населения постоянно переносили.

Благодаря созданию комиссии, будет возможным осуществление координации действий между ценральными и местными органами исполнительной власти, подготовка рекомендаций и предложений для программы переписи населения. В межведомственную комиссию войдут заместители почти всех министров, а также руководители Госстата и Государственной миграционной службы Украины.

Предварительно сообщается, что всеукраинскую перепись населения будут проводить в 2020 году. Спецкомиссия по одному из направлений будет заниматься подготовкой рекомендаций для пересмотра технологий переписи населения. Предполагается использовать традиционные бумажные бланки для считывания компьютером, так и более современных технологий. Перепись будет осуществляться также по интернету, с помощью мобильных электронных носителей информации и других видов связи.

Согласно правилам ООН, перепись населения должна осуществляться минимум раз в 10 лет. То есть, в Украине очередная перепись должна была состояться в 2012 году. Проведение переписи постоянно переносили - если сначала перенос обосновали нехваткой денег из-за финансового кризиса, то потом проблему составила российская аргессия. Последние подсчеты Минифина говорят о том, что примерная стоимость переписи населения Украины обойдется бюджету в 2 миллиарда 244 миллиона гривен.

Исходя из статистики рождаемости и смертности, Государственная служба статистики ежегодно предоставляет отчеты о численности населения. Несмотря на точность данных показателей, они не могут предоставить точных результатов, поскольку тут не учитываются граждане Украины, выехавшие за рубеж. Так, по самым актуальным данным (по состоянию на 1 февраля 2018 года) численность населения Украины составила 42 миллиона 365 тысяч человек.

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