



Пара итальянцев усыновила взрослого мужчину - 20.04.2018 12:21

Итальянская пара из провинции Тренто, которой не удавалось завести ребенка, решилась на усыновление. Их приемным ребенком стал... 32-летний мужчина из Беларуси.



Эта история имеет необычный сюжет. Около 20 лет назад, 11-летний мальчик, который пострадал в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции, впервые оказался в итальянской провинции Тренто. Ребенок тогда гостил у итальянских супругов. И супругам, и мальчику настолько была приятна компания друг друга, что он прилетал в Италию каждый год на летние каникулы.

По достижению 18-летия мальчик не прекратил общаться со своими взрослыми итальянскими друзьями. За это время пара так и не обзавелась собственными детьми, но считала подростка своим сыном. Супруги из Тренто даже несколько раз прилетали в гости в Беларусь. Уже став взрослым, белорус нашел работу в сфере международных перевозок. Это позволяло во время визитов в Европу посещать своих благодетелей.

Несмотря на то, что с первого знакомства прошло около 20 лет, супруги решили перенести отношления с уже выросшим ребенком в законное поле. Так, чета из Тренто соблюла все необходимые требования по усыновлению совершеннолетних в соответствии с итальянским законодательством. Теперь 32-летний мужчина из Беларуси приходится им приемным сыном.

Платиновая Буковина

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