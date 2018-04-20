Созданы солнечные батареи на одежду

- 20.04.2018 10:19
Созданы солнечные батареи на одежду

Самые тонкие солнечные батареи, способные сгибаться благодаря высоким показателям эластичности, были созданы токийскими исследователями.

Группа ученых из Riken-Toray Industries Inc. представляет собой обычные солнечные панели, но с некоторыми преимуществами. Так, при толщине всего в 3 микрометра панели прекрасно переносят сжатие и растягивание, их можно удобно крепить к любым поверхностям, в том числе и к ткани одежды. Солнечные батареи также хорошо справляются с высокими температурами - они без проблем выдерживают температуру до 100°С.

Что касается эффективности превращения энергии новых батарей, то она составляет 10%, и этот показатель на порядок лучше аналогичных устройств, которые присутствуют на современном рынке.

Как отметил ученый Такао Сомия, один из авторов проекта, солнечные батареи от Riken-Toray Industries Inc. будут иметь низкую себестоимость, и данная технология ожидаемо приобретет широкое применение. Такие элементы питания могут эффективно использоваться в качестве зарядных устройств на одежде для гаджетов и не только. Такие солнечные панели можно прикреплять к палаткам, чтобы даже на отдыхе на природе оставаться на связи.

Показатели нового изобретения в настоящее время уже весьма положительные, однако, о выпуске на рынок еще рано говорить, так как разработки продолжаются, и некоторые недостатки все же имеются. Под воздействием кислорода и воды такие солнечные батареи способны быстро разрушаться. В ближайшие несколько лет японские разработчики намерены разобраться с данной проблемой.

Платиновая Буковина

Ключові слова: солнечные панели для одежды, гибкие солнечные панели, Riken-Toray Industries Inc.

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