



В Черновцах восстановлено водоснабжение после аварии - 19.04.2018 11:32

В Сторожинецком районе на водопроводе произошла крупная авария, в результате чего часть Черновцов осталась без водоснабжения.

Как сообщили представители коммунального предприятия Черновцыводоканал, аварию на водопроводе по состоянию на 10:00 четверга, 19 апреля, удалось устранить.

Так, в водоканале отметили, что была заварена поврежденная труба. Вскоре пообещали озвучить другие подробности данной аварии.

В настоящий момент известно, что авария произошла в селе Белая, на водопроводе Шубранец-Черновцы - была повреждена труба диаметром 900. В Черновцыводоканале отмечают, что водоснабжение восстановлено, и выразили надежду, что в дальнейшем таких проблем не возникнет.

Платиновая Буковина, Черновцы

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