В Черновцах восстановлено водоснабжение после аварии- 19.04.2018 11:32
В Сторожинецком районе на водопроводе произошла крупная авария, в результате чего часть Черновцов осталась без водоснабжения.
Как сообщили представители коммунального предприятия Черновцыводоканал, аварию на водопроводе по состоянию на 10:00 четверга, 19 апреля, удалось устранить.
Так, в водоканале отметили, что была заварена поврежденная труба. Вскоре пообещали озвучить другие подробности данной аварии.
В настоящий момент известно, что авария произошла в селе Белая, на водопроводе Шубранец-Черновцы - была повреждена труба диаметром 900. В Черновцыводоканале отмечают, что водоснабжение восстановлено, и выразили надежду, что в дальнейшем таких проблем не возникнет.
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с.Біла не є селом розташованим в Сторожинецькому районі. Воно межує з м.Чернівці і належитьдо Кіцманського району. Ось що про це каже Вікіпедія:" Белая — село в Кицманском районе Черновицкой области Украины. Население по переписи 2001 года составляло 612 человека. Почтовый индекс — 59346. Телефонный код — 3736. Код КОАТУУ — 7322580701. Википедия Высота над уровнем моря: 171 м"