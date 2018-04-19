



В Мексике в двух перестрелках погибло 16 человек - 19.04.2018 10:11

На юге Мексики в штате Герреро в среду, 18 апреля, имели мест два вооруженных столкновения с полицией. В результате перестрелки погибли 16 человек, среди которых - 6 представителей полиции.

По словам представителя Госбезопасности Мексики Роберто Альвареса, после нападения на конвоя полиции в штате Герреро в городе Коакуюле имела место первая перестрелка. Стрельба продолжалась порядка 30 минут, в результате которой ранения получил один полицейский, также были убиты 10 подозреваемых преступников.

Альварес отметил, что вторая перестрелка стала актом мести за первую атаку. Конвой полиции штата на север от города Сиуатанехо боевикам удалось заманить. Тогда были застрелены шестеро полицейских.

В Мексике штат Герреро с точки зрения преступности является одним из наиболее опасных. Здесь группировки ведут борьбу за контроль над наркотрафиком в США.

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