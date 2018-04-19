



В Черновцах состоится рок-н-ролл фестиваль - 19.04.2018 09:38

Рок-фестиваль под названием Autograph rock-n-roll Fest состоится в Черновцах уже в будущую пятницу, 20 апреля. Всех желающих приглашают на музыкальное мероприятие в Центральный дворец культуры Черновцов.

Организаторы отмечают, что в фестивале примут музыкальные коллективы, которые играют музыку в самых различных жанрах, но их объединяет один мотив - любовь к блюзу и рок-н-роллу.

Саундчек фестиваля пройдет с 15:00. Начало фестиваля - в 17:00. Вход на мероприятие - свободный для всех желающих.

Запланированы выступления коллективов Denomen, Showgor, Zapal, Plum Jam, Black Dots, Not Format.

Платиновая Буковина, Черновцы

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