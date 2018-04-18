Итальянец получил 1,5 млн евро в несуществующей валюте

- 18.04.2018 16:23
Итальянец получил 1,5 млн евро в несуществующей валюте

48-летний итальянец не может распорядиться всем наследством, которое ставил ему дедушка. Мужчине достались от предка две квартиры, пакет акций, довольно крупные суммы на двух счетах в банке. Однако, самая интересная часть наследства была обнаружена в банковской ячейке.

Наследник отмечает, что вместе с сотрудником банка в ячейке они обнаружили буквально кучу купюр номиналом 200 и 500 итальянских лир. После подсчетов выяснилось, что в ячейке хранилось 2 миллиарда 950 миллионов лир. Мужчина отметил, что нет никакой проблемы в том, чтобы доставить деньги в Италию, однако они либо здесь, либо где-то в любом другом месте это не будет иметь никакого значения, поскольку итальянские лиры еще в 2012 году вышли из обращения.

После того, как в 2002 году в итальянский Центробанк ввел в оборот евро в качестве основной валюты, гражданам дали 10 лет чтобы избавиться от лир. Однако наследник никак не смог обменять за это время деньги, эквивалент которых составляет порядка 1,5 миллиона евро.

Несмотря на это, итальянец не остановился после отказа банков. Он полагает, что отыскать лазейку в законах ему помогут адвокаты, чтобы каким-то образом вернуть ценность устаревшего наследства.

По словам обладателя почти трех миллиардов лир, если ему удастся обналичить наследство, часть средств он пожертвует на благотворительные цели.

Платиновая Буковина

Ключові слова: наследство италия, итальянские лиры

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