На Герцаївщині чоловік обікрав тещу

- 18.04.2018 11:47
На Герцаївщині чоловік обікрав тещу

Крадій потрапляв в поле зору правоохоронців за вчинення адміністративних правопорушень.

До Герцаївського відділення поліції звернулася 39-річна жителька села Тернавка. Жінка повідомила, що невідома особа з її будинку викрала гроші у сумі 14 тисяч гривень.

На місці події поліцейські з’ясували, що викрадені грошові кошти належать матері заявниці та знаходилися у шафі. Окрім потерпілої у тому будинку проживають ще її чоловік та її матір.

В ході обстеження будинку, поліцейські не виявили будь-яких слідів проникнення. Зібрані докази свідчили про те, що крадіжку вчинив хтось із числа знайомих чи родичів потерпілої.

Відразу поліцейські почали перевіряти висунуті версії. В ході проведення розшукових заходів працівниками групи реагування патрульної поліції вдалося встановити крадія. Ним виявився 40-річний чоловік заявниці. Поцуплені гроші останній витратив на власні потреби.

Слідчі відкрили кримінальне провадження, за частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмиснику вже оголошено підозру у вчиненні злочину. Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом вже направлено до суду.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: крадіжки буковина, чернівецька область поліція

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