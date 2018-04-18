В Черновцах маршрутки ограничили время движения

- 18.04.2018 10:57
В Черновцах маршрутки ограничили время движения

Движение маршруток в Черновцах после вчерашней забастовки было восстановлено, но перевозчики заявляют - время движения транспорта будет ограничено.

Директор одной из черновицких фирм-перевозчиков Виталий Дзюбак заявил, что движение маршруток с 18 апреля будет ограничено. Таким образом, с сегодняшнего для маршрутки будут курсировать по анонсированному ранее графику - с 6:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00. То есть, маргрутный транспорт не будет доступен с 11:00 до 15:00.

В ближайшие три дня маршрутки будут курсировать по такому графику. Как отметил Виталий Дзюбак, за это время должен собраться испонительный комитет Черновицкого городского совета и принять окончательное решение. Представитель перевозчиков отметил, что если решение не примут, то в Черновцах не будет маршруток.

Напомним, накануне, 17 апреля в районе 19:00 в Черновцах перестали курсировать маршрутки, и на остановках общественного транспорта образовались огромные очереди. Это произошло после отказа исполнительного комитета утвердить решение о повышении тарифа на проезд до 5 гривен. В настоящее время действует временный тариф - 4 гривны. 

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: транспорт черновцы, маршрутки черновцы

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