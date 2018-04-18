Вслед за Telegram в РФ хотят заблокировать Facebook

- 18.04.2018 10:16
Вслед за Telegram в РФ хотят заблокировать Facebook

На территории России уже до конца текущего года может быть заблокирована социальная сеть Facebook. Так, РФ выступает с требованиями, среди которых - размещение базы данных российских пользователей на территории РФ, как того требует местное законодательство.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров отметил, что до конца 2018 года планируется проведение компании на предмет выполнения нескольких пунктов. В частности, речь идет о размещении баз данных российских граждан на территории РФ. Также необходимо удаление всей запрещенной информации, с чем в Facebook запаздывают, а также соблюдение ряда других законов.

Жаров подчеркнул, что если какой-то из пунктов не будет выполнен либо о чем-то не проинформируют российское государство, будет подниматься вопрос о блокировании социальной сети на территории России.

Напомним, что с 16 апреля на территории РФ началась блокировка мессенджера Telegram Роскомнадзором. Как заявляют российские правозащитники, мессенджер не выполнил требование ФСБ РФ предоставить ключи шифрования для расшифровки переписки пользователей. Основатель мессенджера Павел Дуров ранее отмечал, что данное требование не совместимо с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности, которую предоставляет Telegram.

 

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Ключові слова: запрет фейсбука, запрет телеграм, блокировка интернета в рф

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