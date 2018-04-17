



Друзья Оушена в действии: хакеры взломали казино через аквариум - 17.04.2018 17:20

Кибермошенники смогли прорваться в базу данных казино с помощью декоративного аквариума, использовав "умный термометр". О происшествии сообщила директор по безопасности компании Darktrace Николь Иган.

По ее словам, хакеры узнали, что в фойе казино расположен аквариум, который использует систему удаленного контроля температуры.

Соединение системы "умного термометра", подключенного к Интернету, мошенники использовали для того, чтобы попасть во внутреннюю сеть. Данный канал связи помог хакерам выгрузить базу данных казино в облачное хранилище.

Специалисты в области компьютерной безопасности отмечают - интернет вещей, который получает с каждыйм днем все большее развитие, открывает перед хакерами огромные возможности. Интернет вещей подразумевает массу устройств, соединенных в одну систему с выходом в интернет - это могут быть как холодильники, так термостаты, системы кондиционирования воздуха, электрочайники и прочее. Чем больше устройств входит в систему, тем больше у мошенников путей взлома, поскольку больша часть таких гаджетов не обладает традиционной защитой, что показала ситуация с умным аквариумом в казино.

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