На Кіцманщині бус насмерть збив пішохода

- 17.04.2018 16:27
На Кіцманщині бус насмерть збив пішохода

Дорожньо-транспортна пригода сталася у ніч на 17 квітня на автошляху сполученням Чернівці-Снятин.

Трагічний інцидент мав місце на в’їзді у село Реваківці Кіцманського району. Керуючи мікроавтобусом марки «Мерседес», 52-річний житель Закарпаття допустив наїзд на пішохода. Чоловік йшов уздовж неосвітленої проїжджої частини.

Удар мікроавтобуса став летальним для потерпілого, котрий загинув одразу на місці події. Поліцейські встановили особу загиблого, котрим виявився 29-річний житель Чортківського району Тернопільської області.

За результатами медичного освідчення водій був тверезий. Правоохоронцям кермувальник пояснив, що за мить до автопригоди роз'їхався із зустрічним автомобілем. Внаслідок короткочасного осліплення світлом фар автівки, він вчасно не помітив пішохода.

Відомості за фактом ДТП внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. На даний час тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: реваківці дтп, нічне дтп кіцманський район

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