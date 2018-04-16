



НБУ выпускает коллекционную монету к 100-летию создания Украинского флота - 16.04.2018 16:09

Новую монету номиналом 10 гривен, посвященную 100-летию создания Украинского военно-морского флота, выпущенную тиражом 1 миллион штук, Национальний банк Украины вводит в оборон с 18 апреля 2018 года.

В пресс-службе Нацбанка отметили, что Центральная Рада в начале 2018 года приняла ряд важных законов, среди которых - Временный закон о флоте, один из самых важных. Адмирал Николай Саблин 29 апреля 2018 года официально объявил Черноморский флот в Севастополе и Крыму флотом Украинской народной республики, и по приказу был тиоржественно поднят украинский флаг.

Коллекционная монета, посвященная данному событию, на аверсе имеет изображение малого Государственного Герба Украины с вертикальными надписями "Україна" и "10 гривень" слева. На зеркальном фоне справа размещен стилизованній флаг военно-морского флота Украины того времени и абрис военного корабля на волнах. Левее изображен логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

Монета на реверсе имеет надпись 100 на стилизованном изображении волн. В нулях размещены роза ветров и тризуб, наложенный на якорь. Слева и справа от цифры 100 размещены года 1918 и 2018.

Напомним, что монетный двор НБУ начал чеканку новых монет, номинал которых составляет 1 и 2 гривны. Монеты появятся в обороте с 27 апреля 2018 года. Также на 2019 год запланирован запуск чеканки монет номиналом 5 и 10 гривен. Металл служит гораздо дольше, чем банкноты из бумаги, и это позволит сэкономить бюджетные средства, отмечают в Нацбанке Украины.

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