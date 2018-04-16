



Аваков рассказал о планах реинтеграции Донбасса - 16.04.2018 11:35

По словам главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова, реинтеграция оккупированного Донбасса должна осуществляться постепенно. Речь идет от так называемой "тактике мелких шагов".

Аваков отметил, что ООН не сможет предоставить такое количество миротворцев, чтобы охватить всю территорию оккупированного Донбасса. Министр внутренних дел отметил, что начать можно, к примеру, с Горловки либо Новоазовского района.

Так, миротворческие силы могут стать на границе условного города Горловки либо же Новоазовского района. Это позволит миротворцам и украинским пограничникам взять под контроль границу и оккупированную территорию. После на вовзращенные Украине территории можно будет впустить органы украинской юстиции, чтобы провести выборы по украинскому законодательству.

При этом, как отметил Аваков, победивший на этих выборах кандидат особого значения иметь не будет. Министр сообщил, что вполне может одержать победу кандидат с откровенно имперскими взглядами. Главной задачей для Донбасса является формировние переходной администрации, основой для которой послужат новые, выбранные по украинским законам органы и представители государственной власти Украины. Аваков подчеркнул, что на оккупированные территории должны зайти центральные власти, и украинские полицейские силы.

Далее Украине необходимо утвердить закон об амнистии, в соответствии с которым могут быть оправданы все, кроме участников репрессий против мирного населения и тех лиц, кто убивал украинских солдат. Также существует необходимость утверждени я закона "о коллаборационистах". Данный закон - обязателен, поскольку с его помощью можно будет определить статус каждого человека, установить, является ли это лицо жертвой либо участником преступлений, но не критичных.

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