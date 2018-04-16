Аваков рассказал о планах реинтеграции Донбасса

- 16.04.2018 11:35
Аваков рассказал о планах реинтеграции Донбасса

По словам главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова, реинтеграция оккупированного Донбасса должна осуществляться постепенно. Речь идет от так называемой "тактике мелких шагов".

Аваков отметил, что ООН не сможет предоставить такое количество миротворцев, чтобы охватить всю территорию оккупированного Донбасса. Министр внутренних дел отметил, что начать можно, к примеру, с Горловки либо Новоазовского района.

Так, миротворческие силы могут стать на границе условного города Горловки либо же Новоазовского района. Это позволит миротворцам и украинским пограничникам взять под контроль границу и оккупированную территорию. После на вовзращенные Украине территории можно будет впустить органы украинской юстиции, чтобы провести выборы по украинскому законодательству.

При этом, как отметил Аваков, победивший на этих выборах кандидат особого значения иметь не будет. Министр сообщил, что вполне может одержать победу кандидат с откровенно имперскими взглядами. Главной задачей для Донбасса является формировние переходной администрации, основой для которой послужат новые, выбранные по украинским законам органы и представители государственной власти Украины. Аваков подчеркнул, что на оккупированные территории должны зайти центральные власти, и украинские полицейские силы.

Далее Украине необходимо утвердить закон об амнистии, в соответствии с которым могут быть оправданы все, кроме участников репрессий против мирного населения и тех лиц, кто убивал украинских солдат. Также существует необходимость утверждени я закона "о коллаборационистах". Данный закон - обязателен, поскольку с его помощью можно будет определить статус каждого человека, установить, является ли это лицо жертвой либо участником преступлений, но не критичных. 

Платиновая Буковина

Ключові слова: реинтеграция донбасса, выборы на донбассе

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Доходи з незалежної діяльності декларуються до 2 травня 2018 Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію за результатами
- 17.04.2018 09:24
Обставини смерті немовляти в Вашківцях встановлюються Про страшну знахідку правоохоронців повідомили місцеві жителі. Працівники Вижницького відділення поліції відкрили
- 17.04.2018 09:04
США настаивают на выведении войск из Сирии Президент США Дональд Трамп намерен вывести из Сирии американские войска, о чем заявила пресс-секретарь
- 16.04.2018 17:46
Близким другом можно стать за 200 часов Специалист по коммуникациям Джеффри Холл провел исследование, посвященное дружбе, которое было опубликовано в специализированном издании
- 16.04.2018 17:03
Іноземець обікрав контейнер на Калинівському ринку Викравши гроші з торгової точки на ринку, зловмисник так і не встиг ними розпорядитися.
- 16.04.2018 16:25
НБУ выпускает коллекционную монету к 100-летию создания Украинского флота Новую монету номиналом 10 гривен, посвященную 100-летию создания Украинского военно-морского флота, выпущенную тиражом 1 миллион штук, Национальний банк Украины вводит в оборон с 18 апреля 2018 года
- 16.04.2018 16:09
Поліція вилучила в пенсіонерки на Буковині незареєстровану зброю Вказану зброю жінка зберігала без відповідних дозвільних документів. Працівники Кіцманського відділу поліції вилучили у порушниці гвинтівку
- 16.04.2018 15:33
В Вашковцах в реке обнаружили тело младенца На берегу реки в селе Вашковцы Вижницкого района местные жители обнаружили сверток
- 16.04.2018 14:50
На Буковині спіймали серійного крадія Зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркотики, крадіжки та хуліганство.
- 16.04.2018 12:01
На Герцаевщине частично обвалился мост через Прут На территории Черновицкой области, в Герцаевском районе произошло частичное разрушение моста через реку Прут.
- 16.04.2018 11:48

Всі новини