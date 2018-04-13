



Новый телескоп TESS будет искать экзопланеты - 16.04.2018 10:28

Сегодня, 16 апреля, состоится космический запуск орбитальной обсерватории TESS, в задачи которой будет входить поиск экзопланет и изучение их атмосферы.

С помощью даного космического аппарата ученые смогут искать скалистые планеты вне Солнечной системы, пригодные для жизни, которые находятся в зоне обитаемости родительских звезд.

Телескоп TESS позволит осуществлять наблюдения за примерно 200 тысячами ярких звезд, которые находятся относительно близко к Солнцу. Орбитальная обсерватория также позволит вести наблюдения за такими явлениями, как астрономические транзиты, во время которых планета либо другое крупное космическое тело заслоняет звезду, вокруг которой вращается. С помощью транзитного метода возможно выяснить ряд параметров планеты, в частности, ее размеры, плотность и даже состав атмосферы.

Телескоп TESS имеет в распоряжении зеркало диаметром 6,5 метра, с помощью которого возможно улавливание большего количества света, по сравнению с космическим телескопом Hubble. Интересно, что для таких же исследований используются и наземные системы, которые позволяют изучать довольно большие области неба, но не самым лучшим образом на качество получаемых данных влияет атмосфера Земли. Находящиеся на Земле системы позволяют зафиксировать всего на один процент падение яркости, а скалистые планеты, которые являются объектом изучения TESS, снижают уровень блеска звезд на доли процента. Потому космический аппарат позволит получать более точные сведения из космоса.

Иными словами, TESS будет заниматься поиском экзопланет, которые находятся на достаточном расстоянии от родительских звезд, которое позволило бы обеспечить наличие воды на планете и вероятность существования на ней жизни.

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