Горилла из американского зоопарка научилась йоге- 13.04.2018 12:53
Горилла из американского зоопарка занимается йогой вместе с тренером. Занятия обезьяны-йога удалось заснять на видео.
Так, речь идет о горилле Болинго из тематического зоопарка Буш Гарденс в американском городе Тампа, штат Флорида.
Тренер по йоге выполняет асаны, и Болинго старательно повторяет их за женщиной. Интересно, что обезьяне даже дались некоторые асаны, подразумевающие стойку вверх ногами.
Сотрудники Буш Гарденс отмечают, что занятия йогой с животными обладают прекрасным эффектом - так между персоналом и питомцами формируются позитивные и доверительные отношения. Здесь также имеет место физическое и психическое стимулирование.
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