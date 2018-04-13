



Совбез ООН проведет заседание по ситуации в Сирии - 13.04.2018 09:36

По запросу России Совет безопасности ООН проведет в пятницу, 13 апреля, заседание по ситуации в Сирии. Отметим, что встреча запланирована на 10:00 по Нью-Йорку (в 17:00 по киевскому времени).

Представители США заявляют, что в сирийском городе Дума в начале апреля силы Дамаска применили химическое оружие, использование которого в мире запрещено. Сообщается о гибели нескольких десятков человек в результате атаки. Также Вашингтон заявляет, что ответственность за случившееся лежит также на Росссии. Президент США Дональд Трамп заявил, что это может привести к нанесению военного удара по Сирии, однако, он еще не готов озвучить окончательное решение по данному вопросу.

В то же время, Сирия и РФ отказываются признать за собой вину либо причастность к совершению химатаки.

Стоит отметить, что на территории Сирии у США имеются восемь целей, на которые может быть обрушен военный удар США в том случае, если Трамп определится с реакцией на применение в сирийской Думе химического оружия.

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