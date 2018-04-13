



Екоподатку в Чернівцях сплачено на 600 тис грн - 13.04.2018 09:12

Платники екологічного податку, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, упродовж першого кварталу цього року сплатили 663,5 тис. грн. екологічного податку, що на 157,2 тис. грн., або на 31 відс. більше показників минулого року.

Згідно з розподілом коштів на відновлення довкілля місцеві скарбниці отримали 364,9 тис. грн. від сплати екологічного податку, державна казна – 298,6 тис. грн.

Якщо платник екологічного податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник податку повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довільної форми про відсутність у нього у звітному році об'єкта обчислення екологічного податку.

В іншому разі платник податку зобов'язаний подавати декларації відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Оскільки базовий податковий (звітний) період щодо екологічного податку дорівнює календарному кварталу, то граничним терміном подання повідомлення про відсутність об'єкта обчислення екологічного податку є 10 травня 2018 року.

Зазначена норма передбачена п. 250.1 та п. 250.9 ст. 250 Податкового кодексу України.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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