Для украинцев и молдаван упростят процедуру пересечения границы

- 12.04.2018 17:36
Для украинцев и молдаван упростят процедуру пересечения границы

12 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал документ, предусматривающий упрощение процедуры пересечения государственной границы с Молдовой.

При подписания документа присутствовали представители молдавского правительства.

Президент отметил, что речь идет об упрощении пограничного контроля, которое будет касаться как украинцев, так и граждан Молдавии. В пунктах пропуска  через украинско-молдавскую границу для этого предполагается установить совместный контроль.

В Молдове украинцы, проживающие на территории страны, являются второй по численности этнической группой - после молдаван. Большую часть населения практически в 300 населенных пунктах Молдовы составляют именно украинцы. Наибольшее количество украинцев проживает на севере и востоке страны.

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