



В Китае малыш родился через 4 года после смерти родителей - 12.04.2018 14:49

Спустя четыре года после гибели биологических родителей на свет появился малыш, рожденный из замороженного эмбриона.

Шен Ли и Лю Си, биологические родители ребенка, погибли в автомобильной катастрофе. Родители погибших хотели стать дедушками и бабушками, и им пришлось разработать и воплотить в жизнь сложную схему, поскольку в Китае существует масса запретов, в частности, и на суррогатное материнство.

Примечательно, что погибшие супруги при жизни не смогли естественным путем зачать детей, потому пришли к решению осуществить искусственное оплодотворение. Полученные эмбрионы были заморожены при температуре -196ºС с помощью жидкого азота. Однако, стать родителями Шен Ли и Лю Си не успели - их жизни оборвались в автокатастрофе в 2013 году.

Родители супругов обратились в клинику Нанджин с просьбой передать им эмбрионы, и заполучить их удалось после длительных судебных тяжб. Дополнительной проблемой стало отсутствие в Китае заведений, где еще можно осуществить процедуру искусственного оплодотворения. В соседнем Лаосе удалось сконтактировать с организацией, предлагающей услуги суррогатных матерей. Очередная сложность заключалась в доставке эмбриона в Лаос, поскольку авиаперевозчики отказывались транспортировать термоконтейнер с жидким азотом. Его пришлось доставлять автотранспортом. Все обошлось благополучно, и суррогатной матери успешно пересадили эмбрион. Беременность протекала успешно, и роды прошли в Китае в декабре 2017 года. Только сейчас новоиспеченные бабушки и дедушки решили поделиться новостью.

Малыш воспитывается родителями Шен Ли и Лю Си. Малыша называют Тянтян, что значит "сладенький" на мандаринском диалекте. Взрослые договрились, что правду о родителях расскажут, когда мальчик достаточно подрастет и сможет все понять. До тех пор ему будут говорить, что его мама и папа живут за морем.

Бабушка Ху Сиджан, мама Лю Си, отметила, что ребенок очень улыбчивый, он очень похож на своего отца, а от дочери мальчику достались глаза.

Гражданства у ребенка пока что нет из-за трудностй с регулированием суррогатного материанства. Несмотря на то, что мальчик появился на свет в Китае, родила его лаосска. Дедушки и бабушки согласны пройти тест ДНК, чтобы доказать родство и обеспечить гражданство Китая. Местные юристы отмечают - данный случай для них является по-настоящему уникальным.

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