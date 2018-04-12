



ГПУ и СБУ проводят обыски в офисе Укрзализныци - 12.04.2018 12:54

Обыски в офисе ПАО Укрзализныця осуществляются Генеральной прокуратурой совместно со Службой безопасности Украины. Как сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, обыски связаны с расследованием дела о злоупотреблениях на предприятии.

В настоящее время в помещении Укрзализныци изымаются необходимые документы. Отметим, что дело о злоупотреблениях в Укрзализныце было возбуджено еще в прошлом году. Подробности будут озвучены по завершению следственных мероприятий Генеральной прокуратуры.

Представители Укрзализныци, отметим, заявили, что для работы сотрудников правоохранительных органов были созданы все необходимые условия. В то же время, с какими уголовными производствам связаны обыским, в Укрзализныце не сообщили.

В Генеральной прокуратуре Украины ранее сообщали, что в настоящее время расматривается уголовное дело по факту присвоения служебными лицами Укрзализныци средства в особо крупных размерах в периол с 2015 по 2017 годы в рамкахх проведения закупок рельсовых скреплений. По заявлениям ГПУ, в течение указанного срока Укрзализныця составляла договора на закупку по ценам, умышленно завышенным.

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