



В Украине будут созданы медицинские войска - 12.04.2018 11:21

Как сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Вооруженных сил Украины Игорь Хоменко, в ВСУ планируется создать медицинские войска.

В качестве аналогии привели медико-санитарные войска немецкой армии - Бундесвера.

В украинской армии не планируют используют систему, как в ФРГ, но предполагается сохранение основных принципов. Так, предполагается наличие единого органа управления медобеспечения, применение единственной вертикали подчинения. Также предполагается, что медики будут исполнять только свои функции.

Новая система, как отметил Хоменко, позволит выстроить в украинской армии полную вертикаль ответственности в плане медицинского обеспечения - от начала лечения вплоть до завершения процесса реабилитации.

В целом, в украинской армии насчитывается свыше 20 тысяч медиков, и предполагается создание медицинского рода войск, в который войдет около 25 тысяч военных, или около 10% от всего количества представителей ВСУ.

В Украине до 2021 года предполагается провести реформу медицинской службы, в рамках которой подразумевается создание отдельного рода войск.

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