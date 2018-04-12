



Возле АЗС под Черновцами произошел пожар - 12.04.2018 09:26

Возле села Каменная Черновицкой области произошло возгорание сухой травы на поле.

Происшествие случилось вечером вторника, 10 апреля. Как отмечается, сухая трава загорелась недалеко от авто-заправочной станции возле села Каменная, что создало дополнительную опасность.

О происшествии в экстренную службу сообщили местные жители. Также серьезный риск заключался в том, что огонь мог перекинуться на лес.

На место оперативно прибыл экипаж Государственной пожарно-спасательной части 12, а также МПО села Каменная. Спасатели смогли локализовать очаг возгорания и полностью устранить пожар.

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