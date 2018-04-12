



Вісім чернівчан задекларували мільйонні статки - 12.04.2018 09:10

Наближається граничий термін подання декларації про доходи за 2017 рік - 2 травня 2018 року. Про попередні результати розповів заступник начальника управління, начальник відділу адміністрування податків і зборів Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області Андрій Світовий.

Станом на 5 квітня громадяни, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, подали 1052 декларації про майновий стан і доходи, з них 896 – чернівчан та 156 мешканців Глибоцького району. Загальна сума задекларованих доходів складає 84,6 млн. грн.

Найчисельніша категорія декларантів - спадкоємці. Так, з початку року 68 громадян задекларували 10,65 млн. грн. доходів, отриманих у вигляді спадку. Вже 40 чернівчан відзвітували про 8,5 млн. грн. від продажу нерухомого та рухомого майна; 50 громадян задекларували 4,0 млн. грн., отриманих від оренди.

Про минулорічні доходи, які перевищують 1 млн. грн., повідомили 8 чернівчан. Загальна сума задекларованого ними доходу склала 11,2 млн. грн. Найбільша задекларована сума - 2,13 млн. грн.

Традиційно, найбільшу кількість декларантів ми очікуємо у квітні. Тому просимо чернівчан, які ще не відзвітували за минулий рік, не відкладати візит до податкової інспекції на останні дні, - зазначив Андрій Іванович.

Задекларувати доходи можна у зручний для себе спосіб: у Центрах обслуговування платників за місцем реєстрації, надіслати поштою не пізніше, ніж за п’ять днів до завершення кінцевого терміну подання, а також он-лайн. Адже для зручності декларантів фіскальна служба передбачила можливість подання звіту в Електронному кабінеті платника (https://cabinet.sfs.gov.ua).

Нагадуємо, що громадянам, які зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи, слід відзвітувати до 2 травня 2018 року, включити суму отриманих протягом 2017 року доходів до загального річного оподатковуваного доходу, а також нарахувати і сплатити з цих доходів до 1 серпня 2018 року податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

Чернівецька ОДПІ закликає громадян долучитися до кампанії декларування, не зволікати, і своєчасно виконати свій конституційний обов’язок з розумінням того, що задекларовані доходи і сплачені податки – найкращий прояв патріотичної позиції та внесок у фінансову стабільність держави та громади.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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