В июле 2018 состоится очередной саммит Украина-ЕС- 11.04.2018 14:20
По сообщению корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, следующий саммит Украина - Европейский Союз может состояться в Брюсселе в середине июля.
Отметим, предыдущий, 19-й по счету саммит Украина-ЕС состоялся в Киеве, в середине июля прошлого года. Завершился саммит без утверждения совместной декларации либо итогового заявления.
Украинская сторона настаивала на ссылке на фразу из преамбулы Соглашения об ассоциации в совместном заявлении касаемо признания Евросоюзом европейских стремлений Украины.
Данное решение категорически не поддержали в Европейском Союзе. В свою очередь, Нидерланды потребовали добавить новые ограничения в текст. Еще несколько государств поддержали Нидерланды, и переговоры в итоге было решено прекратить.
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