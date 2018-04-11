



В июле 2018 состоится очередной саммит Украина-ЕС - 11.04.2018 14:20

По сообщению корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, следующий саммит Украина - Европейский Союз может состояться в Брюсселе в середине июля.

Отметим, предыдущий, 19-й по счету саммит Украина-ЕС состоялся в Киеве, в середине июля прошлого года. Завершился саммит без утверждения совместной декларации либо итогового заявления.

Украинская сторона настаивала на ссылке на фразу из преамбулы Соглашения об ассоциации в совместном заявлении касаемо признания Евросоюзом европейских стремлений Украины.

Данное решение категорически не поддержали в Европейском Союзе. В свою очередь, Нидерланды потребовали добавить новые ограничения в текст. Еще несколько государств поддержали Нидерланды, и переговоры в итоге было решено прекратить.

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