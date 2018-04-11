Украина призывает надавить на РФ из-за эскалации конфликта на Донбассе- 11.04.2018 10:41
Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца прихвала международных лидеров усилить давление на РФ по причине продолжения дестабилизации ситуации на Донбассе.
Беца напомнила, что в зоне проведения АТО с 30 марта 2018 года было введено "пасхальное перемирие", которое боевики продолжают грубо арушать. Так, на 10 апреля на Донбассе террористы осуществили 64 атаки, в результате чего были ранены 5 украинских военнослужащих.
В штабе АТО отмечают, что в течение прошедших суток российско-террористические формирования осуществляли обстрелы с помощью крупнокалиберного оружия. Отмечается, что были ранены четверо украинских бойцов, также один военных был травмирован.
Накануне в Мариуполе слышались сильные взрывы, напомнившие о боевых действиях в пригороде в 2014 году. Работала вражеская артиллерия и в Донецке, о чем сообщают местные жители. Так, дончане отметили, что в восточной части города, а также на юге, в микрорайоне Боссе, работу орудий было слышно особенно отчетливо.
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