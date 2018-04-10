



Крупнейшая партия ЕП призывает усилить санкции против РФ - 10.04.2018 17:56

Европейская народная партия, которая является наибольшей в Европарламенте, настаивает на необходимости усилить антироссийские санкции.

Во вторник в Европарламенте на конференции "Троянские кони России в ЕС: популизм, деньги и фейковые новости" была обнародована политическая полиция Европейской народной партии.

Так, представители партии отметили, что Европейский Союз должен быть готов к введению дальнейших санкций в отношении России в связи с продолжаемыми Москвой действиями. Санкции необходимо применять, отмечают в ЕНП, также и персонального характера.

В партии также отметили, что определенную часть сотрудничества с Россией можно возобновить, но только при условии уважения РФ к суверенитету и территориальной целостности Украины, в том числе и Крыма. Также возобновление сотрудничества возможно после полного соблюдения Минских соглашений, восстановления контроля Украины наро границей, а также после полного отведения российских войск и вооружений с территории Украины.

В ЕНП подчеркнули, что к международной судебной ответственности должны быть привлечены российские высокопоставленные лица, чье действие либо бездействие привело к совершению военных преступлений в Сирии и Украине.

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