Крупнейшая партия ЕП призывает усилить санкции против РФ

- 10.04.2018 17:56
Крупнейшая партия ЕП призывает усилить санкции против РФ

Европейская народная партия, которая является наибольшей в Европарламенте, настаивает на необходимости усилить антироссийские санкции.

Во вторник в Европарламенте на конференции "Троянские кони России в ЕС: популизм, деньги и фейковые новости" была обнародована политическая полиция Европейской народной партии.

Так, представители партии отметили, что Европейский Союз должен быть готов к введению дальнейших санкций в отношении России в связи с продолжаемыми Москвой действиями. Санкции необходимо применять, отмечают в ЕНП, также и персонального характера.

В партии также отметили, что определенную часть сотрудничества с Россией можно возобновить, но только при условии уважения РФ к суверенитету и территориальной целостности Украины, в том числе и Крыма. Также возобновление сотрудничества возможно после полного соблюдения Минских соглашений, восстановления контроля Украины наро границей, а также после полного отведения российских войск и вооружений с территории Украины.

В ЕНП подчеркнули, что к международной судебной ответственности должны быть привлечены российские высокопоставленные лица, чье действие либо бездействие привело к совершению военных преступлений в Сирии и Украине.

Платиновая Буковина

Ключові слова: антироссийские санкции, санкции против рф

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Крадій-рецидивіст викрав у буковинки гроші та харчі Крадій неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення різного роду крадіжок та відбував покарання за них
- 10.04.2018 17:01
В США напечатали жилой дом Трехмерная печать начинает все активнее внедряться в различные сферы деятельности человека, и речь зашла о строительстве с применением
- 10.04.2018 16:52
В Сокирянах чоловіка затримали за викрадення авто Вранці, 7 квітня, до Сокирянського відділення поліції звернувся 40-річний житель районного центру. Чоловік повідомив,
- 10.04.2018 16:09
В Черновцах - пробки из-за ремонта дорог 10 04 2018 На проспекте Независимости в Черновцах в настоящее время работает дорожная техника.
- 10.04.2018 15:49
Англичанин повторил беговой маршрут Форреста Гампа Форрест Гамп, главный персонаж одноименного фильма Роберта Земекиса, совершил пробег от побережья до побережья через всю
- 10.04.2018 15:21
Меркель: Без транзита через Украину Северный поток-2 невозможен Согласно заявлению Ангелы Меркель, она акцентировала внимание на опасности проекта "Северный поток-2" для Украины в переговорах с президентом РФ Владимиром
- 10.04.2018 14:22
Украине прогнозируют рост экономики В 2018 году в Украине сохранится рост внутреннего валового продукта на уровне 2,5%, как сообщают во Всемирном банке
- 10.04.2018 12:58
На орбите Земли появится первая космическая гостиница Отдых в гостиницах в космосе будет доступен уже спустя несколько лет. Такую услугу в ближайшем будущем планирует запустить
- 10.04.2018 12:33
На маршруты в Черновцах будет выходить меньше автобусов Время работы автобусов на маршрутах в Черновцах будет уменьшено, о чем сообщили частные предприятия, обслуживающие
- 10.04.2018 12:03
День уличной музыки 2018 в Черновцах состоится 19 мая Пятый по счету День уличной музыки в Черновцах состоится в нынешнем году 19 мая.
- 10.04.2018 11:46

Всі новини