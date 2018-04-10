



Меркель: Без транзита через Украину Северный поток-2 невозможен - 10.04.2018 14:22

Согласно заявлению Ангелы Меркель, она акцентировала внимание на опасности проекта "Северный поток-2" для Украины в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом канцлер Германии отметила по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Меркель заявила, что она озвучила Путину обеспокоенность Украины касаемо строительства газопровода и подчеркнула, что без транзита через украинскую территорию "Северный поток-2" не будет иметь никакого смысла. Кроме того, Меркель также признала, что строительство "Северного потока-2" имеет под собой как экономическую, так и политическую почву.

Напомним, что проект "Северный поток-2", разрешение на строительство которого обеспечила Германия, вызывает массу противоречий. В соответстии с проектом, предполагается строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море, общая мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа. Ряд стран выступают против строительства "Северного потока-2", в частности, это Польша, Дания и страны Балтии. По заявлениям лидеров большинства европейских стран, Россия намеревается м помощью "Северного потока-2" увеличить энергетическую зависимость ЕС. Газпром на сегодняшний день уже поставляет Евросоюзу порядка трети объемов газа.

Письмо об угрозе "Северного потока-2" подписали главы парламентов Польши, Литви и Литвы, Эстонии, также к этой инициативе присоединились Украина и Молдова.

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