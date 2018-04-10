



Украине прогнозируют рост экономики - 10.04.2018 12:58

В 2018 году в Украине сохранится рост внутреннего валового продукта на уровне 2,5%, как сообщают во Всемирном банке. Такую информацию озвучил ведущий экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан.

По словам специалиста, рост ВВП может понизиться на 2 п.п в 2018-2019 годах, если в ближайшее время не будут осуществлены все необходимые реформы.

Согласно прогнозам украинской экономики, Всемирный банк прогнозирует рост в 2018 году для Украины до 3,5%. Уже до 2020 года рост экономики в Украине может достигнуть 4%.

В Национальном банке Украины, отметим, также сообщили о позитивных прогнозах касаемо курса гривны на ближайшее будущее.

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