США готовят самостоятельный ответ на химатаку в Сирии

- 10.04.2018 10:07
США готовят самостоятельный ответ на химатаку в Сирии

О варианте международного военного ответа на осуществленные в сирийском городе Дума химические атаки заявили представители США. Так, не исключается возможность нанесения ударов во объектам, котоыре связаны с данными об объектах с химоружием в Сирии

По словам постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, независимо от решения Совета безопасности ООН по данному вопросу, Соединенные штаты Америки примут ответные меры на проведенную атаку.

На заседании Совбеза ООН Хейли отметила, что наступил тот самый момент, когда миру необходимо увидеть справедливость. Постпред США также отметила, что пришло время Совету безопасности ООН выполнить свой долг, защитив народ Сирии, либо же показать свою полную недееспособность. Так или иначе, США обещают отреагировать.

Так, в городе Дума в восточной Гуте, Сирия, в результате отравления токсичным газом 8 апреля погибло по самым скромным меркам 150 человек. Пострадавших от химической атаки насчитывается свыше 1000 человек. Предварительно отмечается, что отравление произошло из-за сброса с вертолета бочковой бомбы с зарином.

Платиновая Буковина

Ключові слова: химические атаки в сирии, Сирия химическое оружие, Совбез ООН Сирия

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