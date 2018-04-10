



Тепло и солнце в Украину принес антициклон Лео - 10.04.2018 09:48

Антициклон Лео оказывает свое влияние на погоду в Украине в ближайшее время. Как отмечается, погода под влиянием антициклона на территории большей части страны будет сухой и солнечной.

По словам синоптика Натальи Диденко, без осадков все же не обойдется. Риск кратковременных дождей и даже небольшой грозы имеется в Львовской и Закарпатской областях.

В западных регионах температура взодуха поднимется до +24 градусов. На востоке ожидается максимум до +19, до +20 покажут столбики термометров в северных областях, и до +22 прогреется воздух на юге страны. В Киеве осадков не предвидится, дневной максимум температуры оидается на уровне +21 градуса.

Уже в среду, 11 апреля, в западной части Украины ожидаются дожди, температура воздуха - до +22, не выше +19 будет в северных и восточных областях. До +20 воздух прогреется на юге. В Киеве синоптики пронозируют теплую и ясную погоду, с температурой до +22 градусов.

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