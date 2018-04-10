



На Кельменеччині водій насмерть збив пішохода 9 04 2018 - 10.04.2018 09:27

Поліцейські встановлюють всі обставини даної дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася у ніч на 9 квітня.

Прямуючи автошляхом села Іванівка на автомобілі «Мерседес-Спринтер», 69-річний житель Вижницького району не впорався з керуванням, в результаті чого допустив наїзд на пішохода. 31-річний житель Сокирянщини переходив проїжджу частину поза межами пішохідного переходу.

Від удару мікроавтобуса потерпілий отримав тілесні ушкодження не сумісні з життям та загинув одразу на місці ДТП.

Поліцейські призначили низку експертиз. Наразі тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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