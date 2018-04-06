В Австралии заметили летающую змею- 06.04.2018 17:45
Змеи и другие пресмыкающиеся вряд ли относятся к животным, которые умеют летать. Однако жители Австралии, ставшие свидетелями необычного явления, могут заявить с уверенностью - они точно видели летающую змею.
Полет змеи увидели и засняли во дворе одной из школ австралийского штата Квинсленд, что в прибрежном районе Саншайн-кост.
Во дворе на одном из деревьев школьники заметили змею. Один из работников школы попытался сбить змею на землю, однако, существо решило поступить своим путем - змея просто перепрыгнула на близлежащий куст, после чего ее и след простыл.
Змеелов Лэчи Гилдинг отмечает, что змеи неким образом могут летать, конечно, не в том смысле, как это делают, например, птицы, и поступают они так только тогда, когда напуганы и им грозит опасность. Увидеть летающую змею вполне возможно, однако, явление это крайне редкое. То есть, змеи могут прыгать и даже в некотором роде летать, но делают это только тогда, когда у них не остается выбора.
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