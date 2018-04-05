



В Черновцах ночью насмерть сбили пешехода 5 04 2018 - 06.04.2018 09:42

На улице Галицкий шлях в Черновцах ночью четверга, 5 апреля, произошла авария - был насмерть сбит пешеход.

Как сообщили в Главном управоении Национальной полиции в Чреновицкой области, ДТП проищошло примерно в 23:00.

Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Больше подробностей о произошедшем - вскоре на нашем сайте .

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