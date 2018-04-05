В Черновцах ночью насмерть сбили пешехода 5 04 2018- 06.04.2018 09:42
На улице Галицкий шлях в Черновцах ночью четверга, 5 апреля, произошла авария - был насмерть сбит пешеход.
Как сообщили в Главном управоении Национальной полиции в Чреновицкой области, ДТП проищошло примерно в 23:00.
Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.
Больше подробностей о произошедшем - вскоре на нашем сайте.
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