



Стрельба в университете в Турции - четверо убитых 5 04 2018 - 05.04.2018 16:47

В Турции в университете Османгази города Эскисехир произошла стрельба, сообщается о четверых погибших. Инцидент случился в четверг, 5 апреля.

Стрелявшим оказался один из сотрудников высшего учебного заведения. В результате стрельбы погиб заместитель декана, двое членов преподавательского состава и секретарь университета Османгази. Еще трое человек получили ранения.

Интервью по поводу случившегося турецкому телевидению дал ректор университета Османгази Хасан Гонен. Он подтвердил смерть четверых сотрудников университета.

Стало известно, что нападавшего уже задержали полицейские, однако, мотивы его пока что неизвестны. В настоящее время проводится допрос стрелявшего. Ректор отметил, что не было никаких признаков возможной атаки со стороны научного сотрудника педагогического факультета университета.

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