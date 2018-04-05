В музее под открытом небом отпразднуют Пасху 2018- 05.04.2018 15:12
В Черновцах на территории областного музей народной архитектуры и быта (музей под открытым небом) состоится областной творческий праздник "Христос Воскрес! Воснет Украина!". Праздничные мероприятия запланированы на третий день Пасхи, во вторник, 10 апреля. Начало в 12:00.
Открывать творческий праздник будет пасхальное действо аматорских коллективов Буковины. Также в музее под открытым небом выступят народные артисты Украины - дуэт Писанка - Оксана Савчук и Иван Кавацюк.
С 12:00 до 17:00 на территории музея будет действовать выставка пасхальных писанок "Писанкова царинка". Также в рамках пасхального празднования для гостей будет представлена оригинальнаяинсталляция из пасхальных рушныков в форме букв "ХВ".
Также в музее под открытым небом наряду с выступлениями в рамках пасхального праздника будет действовать ярмарка изделий народных мастеров, реализация блюд и напитков от заведений общественного питания. Маленькие гости праздника могут поиграть на игровой площадке с качелями и другими развлечениями.
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